Черчесов рассказал о возможном продлении контракта с РФС

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Черчесов рассказал о возможном продлении контракта с РФС

Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможное продление соглашение с РФС.

"Новый контракт уже пару лет лежит у меня дома. Там прописаны все детали и пункты о автоматическом продлении. Там нужно изменить срок окончания договора. Он рассчитан до лета, а ЧМ-2022 состоится зимой. Больше не хочу об этом говорить, я не очень люблю возиться с документами", - заявил Черчесов.

Напомним, что Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. В 2018 году он подписал контракт по схеме "2+2".

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