Черчесов рассказал о возможном продлении контракта с РФС
Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможное продление соглашение с РФС.
"Новый контракт уже пару лет лежит у меня дома. Там прописаны все детали и пункты о автоматическом продлении. Там нужно изменить срок окончания договора. Он рассчитан до лета, а ЧМ-2022 состоится зимой. Больше не хочу об этом говорить, я не очень люблю возиться с документами", - заявил Черчесов.
Напомним, что Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. В 2018 году он подписал контракт по схеме "2+2".
Читайте также: Черчесов прокомментировал поражение от Бельгии. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сборная России разгромно проиграла Бельгии в матче за первое место в группе
-
Бельгия после первого тайма громит Россию
-
Сборная России U-19 спасла ничью в матче с Уэльсом в отборе Евро-2020
-
"Локомотив" нацелился на форварда "Монако"
-
Азмун вошёл в тройку номинантов на награду лучшему игроку года в Азии
Лента новостей
-
Газзаев оценил игру Гильерме в матче с Бельгией
-
Ролан Гусев выступает за возвращение Акинфеева в сборную России
-
Черчесов рассказал о возможном продлении контракта с РФС
-
Черчесов прокомментировал поражение от Бельгии
-
Азар вышел на второе место в списке бомбардиров сборной Бельгии
-
1
Тренер Бельгии Мартинес прокомментировал победу над Россией
-
Бельгия - лидер отборочного раунда Евро-2020 по забитым голам
-
Бельгия прервала победную серию России
-
Казахстан обыграл Сан-Марино, Уэльс и Словения добыли победы в своих матчах
-
10
Сборная России разгромно проиграла Бельгии в матче за первое место в группе
-
"Милан" интересуется трансферной целью "Зенита"
-
2
Бензема ответил на слова главы Федерации футбола Франции
-
Бэйл принимает участие в матче сборной Уэльса. За "Реал" он не играл 1,5 месяца
-
2
Бельгия после первого тайма громит Россию
-
Глава Федерации футбола Франции исключил возвращение Бензема в сборную
-
"Ювентус" готовит контракт для Матюиди
-
Ривалдо раскритиковал сборную Бразилии за обращение с 10-м номером
-
"Локомотив" не вел переговоры по Оньекуру
-
Касильяс: "Мне кажется, что критерии вручения наград в футболе не очень логичны"
-
Сборная России U-19 спасла ничью в матче с Уэльсом в отборе Евро-2020
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|36
|2
|Локомотив Москва
|16
|31
|3
|Ростов
|16
|30
|4
|ЦСКА Москва
|16
|30
|5
|Краснодар
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|16
|19
|8
|Оренбург
|16
|19
|9
|Урал
|16
|19
|10
|Уфа
|16
|18
|11
|Динамо Москва
|16
|18
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Рубин
|16
|17
|14
|Тамбов
|16
|17
|15
|Ахмат
|16
|15
|16
|Сочи
|16
|13