Черчесов рассказал о задаче сборной России в матче с Сан-Марино

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Сан-Марино.

"Наша задача – показывать качественный футбол, представлять свою страну соответствующим образом. Очень хочу, чтобы игроки выполнили то, что мы перед ними ставим. В последнем матче это получилось не до конца.

Мы могли повлиять на жеребьевку, обыграв Бельгию. Это было нашей задачей. Сейчас набранные очки не будут иметь никакого значения. На сегодняшней день мы – лучшая вторая команда", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

Матч Сан-Марино - Россия состоится завтра, 19 ноября. Начало встречи в 22:45 мск.

Напомним, что сборная России уже гарантировала себе попадание в финальную стадию Евро-2020 и при любом исходе предстоящего матча финиширует на втором месте в группе.

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