Черчесов рассказал об атмосфере в сборной России

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Черчесов рассказал об атмосфере в сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о начале сбора игроков на матчи Лиги наций.

"Начало достаточно приятное, потому что и "Краснодар" вышел в Лигу Чемпионов, и "Зенит" со "Спартаком" поделили очки - как говорится, нет негатива ни у одних, ни у других, которые оттуда приехали. Единственное, плохо, что Петров и Смолов получили повреждения, но это рабочие моменты, которые мы проходим уже практически на каждом сборе, и их заменили Смольников и Комличенко. А так, погода хорошая, ждем только Черышева, который сегодня прилетит, а остальные все в сборе", - сказал тренер.

8 октября сборная России сыграет со Швецией в рамках товарищеской встречи. с 11 по 18 октября национальная команда проведет несколько матчей Лиги наций.

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