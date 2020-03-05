Черчесов рассказал об особенностях подготовки сборной России к Евро-2020

Наставник сборной России Станислав Черчесов поведал о планах по подготовке команды к Чемпионату Европы 2020 года.

"У нас будет на четыре дня меньше на подготовку, чем при Чемпионате Мира. Было 27, будет 23. Надо чётко понимать, что мы будем делать, чтобы команда выходила на пик уже к первой игре с Бельгией, а не набирала форму во время турнира.

До матча со шведами у нас была другая идея, но потом мы узнали, кто к нам попался - скандинавы, решили, что так будет комфортнее. Молдавия - крепкая команда, здорово сыграли с французами", - сказал Черчесов.

Напомним, что на групповом этапе Евро-2020 россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.

В рамках подготовки к континентальному первенству сборная проведёт товарищеские матчи с Швецией (28 марта), Молдовой (31 марта), Польшей (2 июня) и Сербией (6 июня).

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