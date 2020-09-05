Черчесов рассказал об ожиданиях от матча с Венгрией
Наставник сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов в преддверии гостевого матча 2-го тура группового этапа Лиги Наций против Венгрии.
"Какой ожидаю матч? У сборных простых матчей не бывает: они стоят под флагом Венгрии, мы под флагом России, поэтому ждём интенсивного и бескомпромиссного матча. Тем более, венгры играли в Турции и выиграли. Ждем хорошей игры. Единственный минус – не будет болельщиков.
Слабые и сильные стороны у Венгрии? Я же не могу это сейчас здесь рассказывать. Об этом узнает команда на теории.
Изменения в стартовом составе? Пока мы не обсуждали сегодняшнюю тренировку. Посмотрим, какое состояние у игроков. Медицинский штаб тоже своё заключение сделает и нам подскажет, кто в каком состоянии. Естественно, нужно учитывать и соперника, у которого определённые нюансы. Сезон только стартовал, и нет смысла говорить о каких-то трудностях у игроков", - сказал Черчесов.
Напомним, что матч Венгрия - Россия состоится в воскресенье в 19:00 по московскому времени в Будапеште.
Не пропустите: Сборная России опубликовала результаты тестирования футболистов на коронавирус. | http://soccernews.ru
главное
-
Мутко рассказал, что Путин спросил у него после поражения России от Португалии со счётом 1:7
-
Арбитр Данченков: "После избиения Широков сказал, что это за судейство в матче "Спартак" - "Сочи"
-
Роналду выбыл из строя из-за укуса пчелы
-
В российском клубе зафиксирована вспышка коронавируса
-
"Эвертон" объявил о трансфере хавбека "Наполи"
Лента новостей
-
Подруга Федуна объяснила, почему Гус Тиль провалился в "Спартаке"
-
"Ливерпуль" уничтожил "Блэкпул" в товарищеском матче
-
Йоахим Лёв прокомментировал переход Хаверца в "Челси"
-
"Манчестер Сити" приготовил конкретное предложение по Кулибали
-
Северная Македония и Гибралтар победили в Лиге Наций
-
"Лион" может купить Жиго, но при одном условии
-
Антоном Миранчуком интересуются в Европе
-
Черчесов рассказал об ожиданиях от матча с Венгрией
-
У форварда "Севильи" обнаружен коронавирус
-
На Тьяго Алькантару претендуют три топ-клуба АПЛ
-
Агент Миранчука объяснил, почему "Аталанта" не выкупила игрока за сумму отступных
-
У "Манчестер Юнайтед" будет форма с камуфляжным узором
-
Подруга Федуна рассказала, как убедила владельца "Спартака" купить Ларссона
-
Мутко рассказал, что Путин спросил у него после поражения России от Португалии со счётом 1:7
-
"Ювентус" возобновил интерес к Кавани
-
Арбитр Данченков: "После избиения Широков сказал, что это за судейство в матче "Спартак" - "Сочи"
-
Вернер отказал "Манчестер Сити" ради "Челси"
-
Определён лучший игрок "Рубина" в августе
-
"Вильярреал" подписал голкипера "Реал Сосьедада"
-
Роналду выбыл из строя из-за укуса пчелы
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4