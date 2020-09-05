Черчесов рассказал об ожиданиях от матча с Венгрией

Наставник сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов в преддверии гостевого матча 2-го тура группового этапа Лиги Наций против Венгрии.

"Какой ожидаю матч? У сборных простых матчей не бывает: они стоят под флагом Венгрии, мы под флагом России, поэтому ждём интенсивного и бескомпромиссного матча. Тем более, венгры играли в Турции и выиграли. Ждем хорошей игры. Единственный минус – не будет болельщиков.

Слабые и сильные стороны у Венгрии? Я же не могу это сейчас здесь рассказывать. Об этом узнает команда на теории.

Изменения в стартовом составе? Пока мы не обсуждали сегодняшнюю тренировку. Посмотрим, какое состояние у игроков. Медицинский штаб тоже своё заключение сделает и нам подскажет, кто в каком состоянии. Естественно, нужно учитывать и соперника, у которого определённые нюансы. Сезон только стартовал, и нет смысла говорить о каких-то трудностях у игроков", - сказал Черчесов.

Напомним, что матч Венгрия - Россия состоится в воскресенье в 19:00 по московскому времени в Будапеште.

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