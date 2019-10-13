Черчесов рассказал, почему Черышев в старте на матч с Кипром

Наставник сборной России Станислав Черчесов перед началом матча отбора на Евро-2020 с Кипром рассказал, почему в стартовом составе произошли изменения.

Матч Кипр - Россия проходит на стадионе ГСП. Подопечным Черчесова достаточно сыграть вничью, чтобы досрочно пройти в финал Евро-2020.

"Перед Шотландей была такая же ситуация, как и сейчас. К игре готовы. Изменения в стартовом составе команды? Во-первых, игра была энергозатратная, Мариу Фернандесу и Дмитрию Баринову дали паузу, они занимались индивидуально пару дней. Черышев сейчас свежий, нам нужна была скорость", - сказал Черчесов.

Сборная России занимает 2 место в турнирной таблице группы I, имея в активе 18 очков. Кипр с 11 баллами располагается на 3 позиции.

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