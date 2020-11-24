Черчесов рассказал, почему не подал в отставку после разгромного поражения от Сербии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что он не думал об отставке после разгромного поражения национальной команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций с Сербией (0:5).

"Отставка после матча с Сербией? Главному тренеру не следовало это делать. Если бы надо было это сделать, я бы сделал. Это одна игра, которую мы провели, надо сказать, безобразно. Я сам был шокирован этим результатом. Но это спорт, надо все переосмыслить. Есть глобальная задача, которую мы решили — выход на Евро-2020. Есть матчи Лиги наций, где очень обидно, что мы заняли второе место. Запоминается последнее, поэтому в очень негативном свете сейчас все предстало. Иногда результат 0:5 лучше, чем 0:1. Теперь всем ясно, какой у нас резерв, кто может подменить", - сказал Черчесов в эфире телеканала "Матч ТВ".

В результате поражения сборная России заняла второе место в своей группе и не сумела перейти в дивизион А Лиги наций УЕФА.

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