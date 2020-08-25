Черчесов рассказал, почему не вызвал Соболева в сборную России

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Черчесов рассказал, почему не вызвал Соболева в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему не вызвал в национальную команду нападающего "Спартака" Александра Соболева.

Ранее Соболев раскритиковал Дзюбу за то, что тот не поддержал публично Александра Кокорина, когда футболист оказался на скамье подсудимых.

"Соболев, по сравнению с первыми играми в "Спартаке", заметно прибавил. Скажу, как есть. У них есть ситуация с Дзюбой. Думаю, эту тему они должны между собой решить. Нам не хочется иметь игроков в команде, которые недостаточно друг друга понимают. Между ними есть какая-то неприязнь. Думаю, что Соболеву эту тему надо закрыть, и тогда мы будем на это смотреть так, как должны. Артем приедет в сборную, мы с ним еще поговорим на эту тему. Он, как старший, может, какие-то попытки предпримет, чтобы эту тему с повестки убрать. Нельзя собирать команду, зная, что есть недопонимания такого плана. То, что было между Джикией и Оздоевым, - это секундный момент, а тут ситуация поглубже. Ее надо нивелировать.

Дзюба - капитан. Он который год подряд показывает свое мастерство и работает на сборную. Соболев - молодой игрок, который стремится в сборную, но позволил себе то, чего не должен был позволять. Это рабочий момент, который у каждого в жизни бывает. Соболев прочитает это и свои выводы сделает", - сказал Черчесов.

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