Черчесов рассказал, почему не вызывает в сборную России Игоря Денисова



Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на самый часто задаваемый вопрос, касательно не вызова в национальную команду полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова.

"Игорь Денисов - лучший по отборам в РФПЛ, а я его не беру? В РФПЛ! Вот и ответ на вопрос. С испанцами на этой позиции сыграл Кузяев, и он провёл хороший матч. У нас появилась плеяда игроков, которые мобильны, умеют играть в футбол, хотят играть. Те, у кого есть и настоящее, и будущее. Поэтому принимаем те решения, которые считаем нужным.

Глушаков грустил на скамейке с французами? Честно говоря, не видел. С бразильцами он играл, делал в какой-то степени то, что планировали, в какой-то степени - нет. Есть соперник, который заставляет делать то, что не хочется. Во втором матче он участия не принимал, но это ни о чём не говорит. Мы видим состояние каждого футболиста. Нам нужна готовность, а не имена. На поле футболисты должны быть не семенами, они должны давать результат.

Мы прошли определённый путь. Наверное, ноунейму попасть в сборную на чемпионат мира будет сложно. А другим я уже сказал, что надо себя проявлять и готовиться. Неготовым на таком турнире сложно быть. Понятно, что у нас будет определённое время. Мы желаем чисто человеческого здоровья, чтобы не было травм. Неготовых футболистов в команде не должно быть, потому что есть большой турнир, где надо себя проявлять. Мы уже проходили турниры, где были имена, но не было команды и результата. Мы этого не хотим", – сказал Черчесов в программе "После футбола".

Напомним, что у Черчесова и Денисова несколько лет назад произошел конфликт, когда оба были в "Динамо".

В этом сезоне 33-летний Денисов провел за "Локомотив" 35 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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