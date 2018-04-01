Черчесов рассказал, почему не вызывает в сборную России Игоря Денисова

Теги россиялокомотив москвастанислав черчесовигорь денисов

Черчесов рассказал, почему не вызывает в сборную России Игоря Денисова
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на самый часто задаваемый вопрос, касательно не вызова в национальную команду полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова.

"Игорь Денисов - лучший по отборам в РФПЛ, а я его не беру? В РФПЛ! Вот и ответ на вопрос. С испанцами на этой позиции сыграл Кузяев, и он провёл хороший матч. У нас появилась плеяда игроков, которые мобильны, умеют играть в футбол, хотят играть. Те, у кого есть и настоящее, и будущее. Поэтому принимаем те решения, которые считаем нужным.

Глушаков грустил на скамейке с французами? Честно говоря, не видел. С бразильцами он играл, делал в какой-то степени то, что планировали, в какой-то степени - нет. Есть соперник, который заставляет делать то, что не хочется. Во втором матче он участия не принимал, но это ни о чём не говорит. Мы видим состояние каждого футболиста. Нам нужна готовность, а не имена. На поле футболисты должны быть не семенами, они должны давать результат.

Мы прошли определённый путь. Наверное, ноунейму попасть в сборную на чемпионат мира будет сложно. А другим я уже сказал, что надо себя проявлять и готовиться. Неготовым на таком турнире сложно быть. Понятно, что у нас будет определённое время. Мы желаем чисто человеческого здоровья, чтобы не было травм. Неготовых футболистов в команде не должно быть, потому что есть большой турнир, где надо себя проявлять. Мы уже проходили турниры, где были имена, но не было команды и результата. Мы этого не хотим", – сказал Черчесов в программе "После футбола".

Напомним, что у Черчесова и Денисова несколько лет назад произошел конфликт, когда оба были в "Динамо".

В этом сезоне 33-летний Денисов провел за "Локомотив" 35 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Не пропустите: Черчесов: "Сборная России дошла до того этапа, когда готова играть с топовыми сборными". | http://soccernews.ru

комментарии
Flamenco

Черчесов рассказал, почему не вызывает в сборную России Игоря Денисова---------------- Журналисты странные люди, Нашли у кого спросить! Черчесов вообще в курсе, что его назначили тренером сборной, а не пасти овец)))

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 23 49
2 Спартак Москва 24 47
3 ЦСКА Москва 23 44
4 Зенит Санкт-Петербург 23 42
5 Краснодар 24 41
6 Уфа 24 34
7 Арсенал Тула 24 32
8 Урал 24 29
9 Рубин 24 28
10 Ахмат 23 27
11 Динамо Москва 23 27
12 Ростов 24 27
13 Амкар 23 25
14 Анжи 24 24
15 Тосно 24 23
16 СКА Хабаровск 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов