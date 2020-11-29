Черчесов рассказал, почему он согласился на скандальное интервью



Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему он согласился на скандальное телеинтервью телеканалу "Матч ТВ".

"Я сам туда напросился, потому что хотел живой эфир. Я сам попросил, чтобы был Губерниев, у которого были вопросы. Чтобы наша беседа выглядела не сфабрикованной, а живой, эмоциональной. На это, по большому счету, я и рассчитывал. Что будет эмоциональный разговор, и что-нибудь мы вскроем", - сказал Черчесов в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, что в ходе эфира Черчесов раскритиковал нападающего ЦСКА Федора Чалова, чем вызвал гнев "армейского" клуба. Кроме того, тренер очень жарко дискутировал с комментатором Денисом Казанским, и, по некоторым данным, даже угрожал ему дать по лицу.

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