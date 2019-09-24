Черчесов рассказал, почему при голосовании за приз лучшему игроку отдал предпочтение Роналду.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему при голосовании за лучшего игрока прошлого сезона отдал свой голос форварду "Ювентуса" Криштиану Роналду. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Ван Дейк провел хороший сезон, выиграл Лигу чемпионов, был очень заметен в этом турнире и великолепно выглядел в финале. У Месси тоже получился отличный сезон, он как всегда много забивал.

Но Роналду при значимых личных показателях еще и титулы брал - например, Лигу наций со сборной Португалии и Серию А с "Ювентусом". Это и сыграло определяющую роль в моем выборе", - сказал Черчесов.

34-летний португалец набрал 36 баллов в голосовании, уступив голландскому защитнику "Ливерпуля" Вирджилу ван Дейку (38) и аргентинскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси (38).

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