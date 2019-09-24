Черчесов рассказал, почему при голосовании за приз лучшему игроку отдал предпочтение Роналду.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему при голосовании за лучшего игрока прошлого сезона отдал свой голос форварду "Ювентуса" Криштиану Роналду. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Ван Дейк провел хороший сезон, выиграл Лигу чемпионов, был очень заметен в этом турнире и великолепно выглядел в финале. У Месси тоже получился отличный сезон, он как всегда много забивал.
Но Роналду при значимых личных показателях еще и титулы брал - например, Лигу наций со сборной Португалии и Серию А с "Ювентусом". Это и сыграло определяющую роль в моем выборе", - сказал Черчесов.
34-летний португалец набрал 36 баллов в голосовании, уступив голландскому защитнику "Ливерпуля" Вирджилу ван Дейку (38) и аргентинскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси (38).
А еще: Месси - лучший игрок года по версии ФИФА| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
New Balance судится с "Ливерпулем" за право продлить контракт
-
Марсело: "В "Реале" всегда будут игроки, делающие невероятные вещи"
-
"Крылья Советов" проведут акцию для самарских школьников
-
"Крылья Советов" проведут акцию для самарских школьников
-
Черчесов рассказал, почему при голосовании за приз лучшему игроку отдал предпочтение Роналду.
-
Манджукич останется в "Ювентусе" минимум до зимы
-
Пять рекордов, которые Лионель Месси может побить в этом сезоне
-
Это’О заявил, что не считает Месси лучшим игроком года
-
Nike, возможно, станет новым техническим спонсором "Ливерпуля"
-
"Химнасия" проиграла второй матч подряд под руководством Марадоны
-
Неймар рассказал о сложностях своего темперамента
-
Червиченко назвал причины неудач "Спартака"
-
Роналдо прокомментировал присуждение награды лучшего игрока ФИФА Месси
-
Главные новости дня: 23 сентября
-
Месси прокомментировал победу в голосовании за звание лучшего игрока года
-
1
Сборная Португалии отреагировала на 3 место Роналду в голосовании за лучшего игрока мира
-
Ван Дейк высказался о признании Месси лучшим игроком года
-
Уткин высказался о возможном назначении Парфенова на пост наставника "Спартака"
-
Роналду не включил Месси в тройку лучших игроков года, Месси выбрал Роналду и ван Дейка
-
Моуринью заявил о готовности стать тренером сборной планеты Земля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Болонья
|2
|4
|2
|Интер Милан
|1
|3
|3
|Лацио
|1
|3
|4
|Наполи
|1
|3
|5
|Аталанта
|1
|3
|6
|Торино
|1
|3
|7
|Ювентус
|1
|3
|8
|Удинезе
|1
|3
|9
|Брешия
|2
|3
|10
|Милан
|2
|3
|11
|Дженоа
|1
|1
|12
|Рома
|1
|1
|13
|Хеллас Верона
|1
|1
|14
|Фиорентина
|1
|0
|15
|Сассуоло
|1
|0
|16
|Кальяри
|1
|0
|17
|Парма
|1
|0
|18
|Сампдория
|1
|0
|19
|Лечче
|1
|0
|20
|СПАЛ
|2
|0