Черчесов рассказал, почему призывал голосовать за поправки в Конституцию

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Черчесов рассказал, почему призывал голосовать за поправки в Конституцию

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему призывал голосовать за поправки в Конституцию.

Голосование по внесению изменений в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля.

"Я делал от души. И если помните, то говорил о своем. О спорте. И это мнение, с которым вы можете не согласиться. Но я выбираю для себя то, во что верю. Я говорил не про абстрактные вещи - речь была про спортивные площадки, про развитие детских талантов, про то, что мне ближе.

И сегодня могу сказать, что поддерживаю президента Российской Федерации. Но я футбольный тренер, и не хотел бы много говорить о политике. Только о футболе", - цитирует Черчесова Sport24.

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