Черчесов рассказал, почему Зобнин и Бакаев не сыграли с Молдовой

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Черчесов рассказал, почему Зобнин и Бакаев не сыграли с Молдовой

Наставник сборной России Станислав Черчесов объяснил отсутствие полузащитников "Спартака" Романа Зобнина и Зелимхана Бакаева в составе национальной команды на товарищеский матч с Молдовой (0:0).

"Зобнин в среду почувствовал после пяти минут тренировки дискомфорт. Сделали МРТ, она ничего страшного не показала. А Бакаев не в тех кондициях, что надо, последние матчи особо не играл. Будем готовить к следующим играм", - сказал Черчесов.

Следующий соперник россиян - Турция. Матч Лиги Наций состоится 15 ноября.

Ещё через три дня сборная встретится с Сербией в заключительном туре ЛН.

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