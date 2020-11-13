Черчесов рассказал, почему Зобнин и Бакаев не сыграли с Молдовой
Наставник сборной России Станислав Черчесов объяснил отсутствие полузащитников "Спартака" Романа Зобнина и Зелимхана Бакаева в составе национальной команды на товарищеский матч с Молдовой (0:0).
"Зобнин в среду почувствовал после пяти минут тренировки дискомфорт. Сделали МРТ, она ничего страшного не показала. А Бакаев не в тех кондициях, что надо, последние матчи особо не играл. Будем готовить к следующим играм", - сказал Черчесов.
Следующий соперник россиян - Турция. Матч Лиги Наций состоится 15 ноября.
Ещё через три дня сборная встретится с Сербией в заключительном туре ЛН.
Не пропустите: Черчесов прокомментировал ничью с Молдовой. | http://soccernews.ru
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