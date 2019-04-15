Черчесов рассказал, приглашал ли его "Спартак" после увольнения Карреры

Наставник сборной России Станислав Черчесов опроверг слухи, что прошлой осенью у него было предложение возглавить московский "Спартак".

"Отвечу коротко: нет!" - сказал Черчесов в эфире федерального телеканала "Матч ТВ".

Напомним, что контракт 55-летнего специалиста с РФС действует до 2020 года с опцией продления ещё на два сезона.

"Спартак" отправил в отставку Массимо Карреру в октябре прошлого года. Сейчас "красно-белых" возглавляет Олег Кононов.

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