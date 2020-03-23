Черчесов рассказал, с кем из игроков сборной России поддерживает связь во время паузы

Теги станислав черчесовденис черышевалександр головинроссия

Черчесов рассказал, с кем из игроков сборной России поддерживает связь во время паузы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, с кем из футболистов национальной команды общается во время паузы, вызванной пандемией коронавируса.

"Последнюю неделю я разговаривал с Черышевым и Кудряшовым. С Денисом связался сразу, как только узнал, что у них в команде кто-то заболел. Он в хорошем состоянии, тренируется у себя, насколько может. Кудряшов то же самое. С Головиным и со Смоловым я не разговаривал. С российскими футболистами стараемся поддерживать контакт, но сказать им особо нечего, потому что если есть контакт, нужно разговаривать об определенных вещах, чтобы была польза. А так, просто звонить… Писал Артему Дзюбе, его признали лучшим футболистом в РПЛ, тоже хороший знак", - сказал Черчесов.

Наплмним, Евро-2020 перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

А еще: Черчесов рассказал, что Кокорину нужно делать, чтобы попасть в сборную России| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Шкриньяр - футболист года в Словакии

Шкриньяр - футболист года в Словакии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов