Черчесов рассказал, с кем из игроков сборной России поддерживает связь во время паузы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, с кем из футболистов национальной команды общается во время паузы, вызванной пандемией коронавируса.

"Последнюю неделю я разговаривал с Черышевым и Кудряшовым. С Денисом связался сразу, как только узнал, что у них в команде кто-то заболел. Он в хорошем состоянии, тренируется у себя, насколько может. Кудряшов то же самое. С Головиным и со Смоловым я не разговаривал. С российскими футболистами стараемся поддерживать контакт, но сказать им особо нечего, потому что если есть контакт, нужно разговаривать об определенных вещах, чтобы была польза. А так, просто звонить… Писал Артему Дзюбе, его признали лучшим футболистом в РПЛ, тоже хороший знак", - сказал Черчесов.

Наплмним, Евро-2020 перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

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