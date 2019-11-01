Черчесов рассказал, сколько товарищеских матчей проведёт сборная России в рамках подготовки к Евро-2020

Наставник сборной России Станислав Черчесов раскрыл некоторые детали грядущей подготовки национальной команды к финальной части Евро-2020.

"Что касается соперников по контрольным матчам, то на данный момент РФС ведёт предварительную работу, но до жеребьёвки Чемпионата Европы, которая пройдёт 30 ноября в Бухаресте, говорить конкретно не имеет смысла. Важно чётко понимать соперников по группе и расписание игр. Могу лишь сказать, что планируем провести две контрольные игры в марте и две - в первой декаде июня", - сказал Черчесов.

Напомним, что сборная России уже гарантировала себе участие в финальной части Евро-2020.

В рамках квалификации к континентальному первенству команде осталось сыграть с Бельгией (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).

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