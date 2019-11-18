Черчесов рассказал, сыграют ли Жирков и Головин с Сан-Марино
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии защитника Юрия Жиркова и полузащитника Александра Головина перед матчем 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Сан-Марино.
"Вероятность большая, что Юрий Жирков не сыграет. Радует, что Александр Головин провел тренировку, хоть она и не была интенсивной. Вечером будет заключение от врача, и от этого будем исходить", – приводят слова Черчесова российские СМИ.
Матч Сан-Марино - Россия состоится завтра, 19 ноября. Начало встречи в 22:45 мск.
Напомним, что сборная России уже гарантировала себе попадание в финальную стадию Евро-2020 и при любом исходе предстоящего матча финиширует на втором месте в группе.
Не пропустите: Зобнин рассказал о планах Дзюбы на матч с Сан-Марино. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Юнайтед" собирается подписать 8 футболистов
-
Роналду придумал, как уладить конфликт с игроками "Ювентуса"
-
Ничего не решающий матч с массой рекордов: Косово разгромно проиграло Англии, но имеет отличные шансы пройти на Евро
-
Кейн установил исторический рекорд квалификации Евро
-
Роналду пообещал побить мировой рекорд Али Даеи
Лента новостей
-
Дортмундская "Боруссия" вступила в борьбу за Манджукича
-
Лучший молодой игрок Москвы 2018 года перешел в "Зенит" за 20 миллионов рублей
-
Азар высказался о работе Лэмпарда в качестве тренера "Челси"
-
Неделя "Усабря". "Спартак" пририсовал усы всем футболистам команды
-
Черчесов рассказал о задаче сборной России в матче с Сан-Марино
-
"Крылья Советов" отказались продавать Соболева в итальянский клуб
-
Коноплянка рассказал о тренерском стиле наставника "Спартака" Тедеско
-
ЦСКА опубликовал видеообзор матча против СКА
-
Жена Ибрагимовича выбрала новый клуб для форварда
-
1
Пентек надеется, что его продадут за 70 миллионов евро
-
1
Черчесов рассказал, сыграют ли Жирков и Головин с Сан-Марино
-
Зобнин рассказал о планах Дзюбы на матч с Сан-Марино
-
1
Жена Кокорина рассказала, почему он не показывает лицо сына футболиста
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на английского таланта
-
Президент "Ростова" выступил с заявлением по поводу финансовых проблем клуба
-
Медицинский штаб "Уфы" оказал первую помощь болельщику во время матча
-
2
Защитник "Ростова" рассказал, как Путин помог его семье
-
Гончаренко прокомментировал свою дисквалификацию за оскорбление судей
-
Дубль Кротова принес "Уфе" победу над "Локомотивом"
-
Гончаренко высказался о будущем в ЦСКА Лукаса Сантоса
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3