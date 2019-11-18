Черчесов рассказал, сыграют ли Жирков и Головин с Сан-Марино



Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии защитника Юрия Жиркова и полузащитника Александра Головина перед матчем 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Сан-Марино.

"Вероятность большая, что Юрий Жирков не сыграет. Радует, что Александр Головин провел тренировку, хоть она и не была интенсивной. Вечером будет заключение от врача, и от этого будем исходить", – приводят слова Черчесова российские СМИ.

Матч Сан-Марино - Россия состоится завтра, 19 ноября. Начало встречи в 22:45 мск.

Напомним, что сборная России уже гарантировала себе попадание в финальную стадию Евро-2020 и при любом исходе предстоящего матча финиширует на втором месте в группе.

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