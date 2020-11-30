Черчесов разделил своих критиков на три категории
Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался о критике в свой адрес.
"Я живу не в замкнутом пространстве. Громкие заголовки вижу, а на остальное у меня просто не хватает времени. С другой стороны, каждый имеет право на своё мнение. Поэтому пусть все говорят и пишут, что хотят. Возможно, у нас и были бы из-за этого проблемы, если бы мы на всё обращали внимание. Я прекрасно понимаю, что кто-то действует от незнания, кто-то - специально сотрясает воздух. Вполне допускаю, что третьи работают по заказу. Но осуждать никого я не буду, так как моя работа тоже подразумевает выбор. Вратаря, защитников, полузащитников и нападающих. Так и в оценке работы тренерского штаба и игры нашей сборной у каждого свой выбор", - сказал Черчесов.
Российская сборная не смогла выиграть в шести матчах подряд в октябре и ноябре.
Контракт Черчесова с РФС рассчитан до конца 2022 года.
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