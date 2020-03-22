Черчесов: "Разочарование - неправильное слово. Перенос Евро - это не трагедия"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу переноса чемпионата Европы-2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

"Чеферин выступил, объяснил ситуацию, какие могут быть возможности, какие планы. Потом несколько федераций выступили. Мы их послушали и решили.

Разочарование - неправильное слово. Перенос Евро - это не трагедия", - сказал тренер.

На данный момент коронавирусом подвержены более 160 стран, заражено свыше 316 тысяч человек по всему миру, 13 599 погибли, 95 922 пациента вылечились.

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