Черчесов: "Россияне забили красивые голы"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче против Испании (3:3).

"Сложно сказать. Если бы мы каждую неделю играли против испанцев – то знали бы, хорошо они сегодня выглядели или плохо. Сегодня получился хороший матч. Как играла команда соперника до меня сказал ее тренер. Мы действовал не до конца так, как надо, но все равно футбол получился качественный и интересный для зрителей. Мы совершали ошибки – надо их исправлять. После пропущенного мяча было необходимо менять игру и мы это сделали. Перешли на систему с четырьмя защитниками. Те вещи, которые мы наигрываем нам удались и, по-моему, мы забили красивые голы.

Кого выделю в составе сборной России? Раз нападающий забил два гола, значит он сделал свою работу. Но хотел бы выделить всю команду. И защитники сыграли дисциплинированно, хотя им было сложно. Нападающие и в индивидуальном, и в оборонительном плане действовали хорошо. Нельзя кого-то выделить. Федя два гола забил, значит чисто арифметически выделился.

Общие впечатления от матча неплохие, но концовке все смазала. Ждем диагноз Лунева. Ему прилично разбили голову. Надеемся, что этим и ограничится. Не хотелось бы, чтобы там было что-то серьезное", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

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