Черчесов: "Ротация? Не знаю такого слова"

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Черчесов: "Ротация? Не знаю такого слова"

Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу возможной ротации на игру с Кипром.

"Ротация? Я не знаю такого слова. Завтра нас ожидает конкретная игра, у нас есть футболисты - кто-то готов лучше, кто-то хуже. Каждый имеет сильные стороны.

Не исключаю, что будут изменения в составе. Тренировка покажет, медперсонал тоже сделает выводы. Рассчитываю, что все будут в строю и мне придется хорошо подумать о составе", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

Напомним, что 11 июня Россия примет Кипр в рамках квалификационного раунда Евро-2020.

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Комментарии

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Крош
Крош

Эвребе:"Честная победа?Не знаю такого словосочетания".

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Карыч
Карыч

Он хотя бы буквы знает?

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