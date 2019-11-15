Черчесов: "С Акинфеевым о возвращении в сборную России не общался"

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Черчесов: "С Акинфеевым о возвращении в сборную России не общался"

Наставник сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию, что он лично уговаривал вернуться в национальную команду вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

"С Акинфеевым не общался по поводу возвращения. Последний раз мы общались в августе на его турнире в Бронницах, а 13 октября он прислал сообщение и поздравил всю сборную. На данный момент у нас будет играть Гильерме, который как всегда будет делать свою работу хорошо. Если что-то изменится, я первый об этом скажу. Как выглядит этот источник, который всё знает?" - сказал Черчесов.

СМИ утверждают, что Акинфеев отказал тренеру, поскольку опасается, что выступление за национальную команду негативно отразится на его здоровье, а также может испортить репутацию в случае провала на Евро-2020.

33-летний голкипер завершил карьеру в сборной России осенью прошлого года. На его счету 110 матчей и 95 пропущенных голов.

Не пропустите: Уткин высказался о возможном возвращении Акинфеева в сборную России. | http://soccernews.ru
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