Черчесов: "С Бразилией где-то сыграли даже лучше, чем с Аргентиной"

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Черчесов: "С Бразилией где-то сыграли даже лучше, чем с Аргентиной"Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил о проигранном товарищеском матче национальной команде Бразилии.

"С Бразилией где-то удалось, было даже лучше, чем с Аргентиной, но в обороне немного не получилось. Поражение радости нам не доставило, у нам было маленькое собрание после матча. Нужно было в хорошем смысле забыть поражение. Завтра у нас есть шанс реабилитироваться, с французами хотим сыграть намного качественнее", - цитирует Черчесова Чемпионат.

Напомним, Черчесов объяснил, почему в сборной нет Аршавина. | soccernews.ru

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