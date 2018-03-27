Черчесов: "С Францией сыграли лучше, чем с Бразилией"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем товарищеском матче французам.

"Видите, как получается: есть качество игры, а есть результат. После матча с Аргентиной было много критики, что мы плохо играли в атаке. Сегодня с первых минут начали играть в атаку и пропустили три.

Не каждый раз мы играем с Бразилией и Францией, поэтому мы старались побольше атаковать - в нашей группе на Чемпионате Мира таких команд не будет. Если после матча в Москве качество игры нас не устроило, то сегодня мы сыграли лучше. Если бы против нас играла не такая сильная сборная, то результат при такой игре мог быть другим.

Все футболисты сегодня старались - упрекнуть их не в чем. Нойштедтер сыграл с листа, поэтому ему было тяжело. Но всю критику, если посчитаю нужным, выскажу ему лично на разборе игры, а не через прессу.

Что положительного могу выделить, кроме гола? Сегодня у нас был лучше выход в атаку, лучше держали мяч. Мы лучше сегодня открывались, по-моему, так", - цитирует 54-летнего специалиста Чемпионат.

Напомним, матч между сборными России и Франции завершился со счетом 1:3. | soccernews.ru