Черчесов: "С кем попадем в группу на ЧМ-2018, с тем и будем играть"



Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, чего он ждет от жеребьевки Чемпионата Мира-2018.

"Невозможно сказать, кто в каком состоянии будет через шесть месяцев. Силу испанцев мы уже почувствовали, с Мексикой тоже сталкивались. С кем попадем в одну группу, с тем и будем играть. Ожидание легкой группы – это заблуждение. Главное – самим быть готовыми", – приводит слова Черчесов "Матч ТВ".

Жеребьевка финальной части турнира состоится 1 декабря.

Стоит отметить, что сборная России попала в первую корзину вместе с Германией, Бразилией, Португалией, Аргентиной, Бельгией, Польшей и Францией.

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