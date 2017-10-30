Черчесов: "С составом мы не экспериментируем"

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Черчесов: "С составом мы не экспериментируем"Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о выборе футболистов, которые были вызваны в расположение национальной команды на ближайшие товарищеские матчи против Аргентины и Испании.

"Мы ни на ком крест не ставим. Мы не экспериментируем - это неправильное слово. Просто на прошлом сборе по той или иной причине у нас не было Дзагоева, Головина, Глушакова и Комбарова, теперь отсутствует Самедов. Мы исходим из состояния футболистов", - цитирует 54-летнего наставника чемпионат.com.

Напомним, Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Аргентиной и Испанией. | soccernews.ru

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