Черчесов: "С составом мы не экспериментируем"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о выборе футболистов, которые были вызваны в расположение национальной команды на ближайшие товарищеские матчи против Аргентины и Испании.

"Мы ни на ком крест не ставим. Мы не экспериментируем - это неправильное слово. Просто на прошлом сборе по той или иной причине у нас не было Дзагоева, Головина, Глушакова и Комбарова, теперь отсутствует Самедов. Мы исходим из состояния футболистов", - цитирует 54-летнего наставника чемпионат.com.

Напомним, Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Аргентиной и Испанией. | soccernews.ru