Черчесов: "С Уругваем игра будет совершенно другого накала и качества"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от игры с национальной командой Уругвая в рамках третьего тура группового этапа Чемпионата Мира.

"Будет ли завтра игра совершенно другого уровня, нежели предыдущие? Нас пугали Салахом - ничего не получилось. Увидим завтра, что будет. Но игра будет совершенно другого накала и качества. Как обычно, сегодня на предматчевой теории разберем соперника. Игроки должны с этим переспать и подготовиться", - цитирует 54-летнего наставника sport24.ru.

Напомним, Черчесов высказался по составу своей команды перед игрой с Уругваем. | soccernews.ru