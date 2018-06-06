Черчесов с юмором провел пресс-конференцию после матча с Турцией

Теги россиястанислав черчесов

Черчесов с юмором провел пресс-конференцию после матча с Турцией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пребывал в хорошем настроении на пресс-конференции после товарищеского матча против Турции (1:1).

Видео: тренер сборной тот еще юморист.

Не пропустите: Черчесов сделал заявление по игре сборной России в матче с Турцией. | http://soccernews.ru

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