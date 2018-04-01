Черчесов: "Сборная России дошла до того этапа, когда готова играть с топовыми сборными"

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Черчесов: "Сборная России дошла до того этапа, когда готова играть с топовыми сборными" 
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру команды в товарищеских матчах против Бразилии (0:3) и Франции (1:3).

"То, что задумывали, мы выполнили. Определенный путь команда прошла и мы дошли до того этапа, когда мы готовы играть с топовыми сборными. Если брать Аргентину и Испанию, то тогда наши игроки были в хорошей форме, так как это был разгар чемпионата, а с Бразилией и Францией нам приходилось вкатываться.

Также я хотел бы отметить то, что по сравнению с первыми двумя матчами, которые прошли в ноябре, у нас с бразильцами и французами играли 6 новых игроков. Защиту нам вообще пришлось заново строить. Конечно, два матча, проведенные в ноябре, по результату и по игре были более качественными.

Почему выбрали именно этих соперников? Нам надо тестировать не только команду, но и тестировать стадионы. Мы не можем протестировать "Лужники", "Санкт-Петербург" и не собрать аншлаг. Это и мое решение сыграть с такими соперниками. Мы в марте были чуть хуже в функциональном плане, чем в ноябре. У меня нет никаких вопросов к самоотдаче, желанию и работоспособности игроков сборной России", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

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Flamenco

Веселый ШАШЛЫЧНИК совсем сбрендил)))

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