Черчесов: "Сборная России обязательно должна выходить из группы на ЧМ-2018"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о задачах команды на Чемпионате Мира-2018.

"Задачи перед сборной на чемпионате мира? Сделать команду конкурентоспособной. Определенный прогресс есть, все проходит естественным путем, если брать период между матчами с Катаром и Испанией. Мы хозяева турнира и должны играть по-хозяйски. Надо обязательно выходить из группы.

Какой результат удовлетворит на Чемпионате Мира? Сложный вопрос. У меня всегда была задача выигрывать, где бы не играл. Это такой вопрос, который вызывает определенные эмоции. Если сказать, что мы фавориты, то, наверно, это из не той области, а выигрывать хочется. Эта "спортсменновость" внутри заставляет всегда идти дальше. Мы хотели выиграть Кубок конфедераций и настраивались на победу. Но турнир показал, что мы были не готовы, он показал нам наш уровень. Нам надо спокойно и планомерно идти вверх, и все делать для этого. Когда ты фаворит, ты хочешь быть чемпионом. То, что мы хозяева, это не означает, что мы фавориты. Фаворитом тебя делают определенные качества. Есть сборные, которые сильнее нас, но это ни о чем не говорит", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

Напомним, что Россия сыграет в одной группе со сборными Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

Не пропустите: Полоз: "Может, лучшим бомбардиром Чемпионата Мира стану". | http://soccernews.ru