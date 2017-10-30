Черчесов: "Сборная России созрела для матчей против топ-команд"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о прогрессе своей команды.

"Мы проделали определенную работу - провели селекцию, многое поменяли в команде, играли и против бельгийцев, входящих в первую пятерку рейтинга ФИФА, и на Кубке Конфедераций выступили. Мы созрели, и сейчас два матча подряд сыграем против таких сборных", - цитирует 54-летнего наставника Rusfootball.

Напомним, Черчесов прокомментировал свой выбор футболистов, вызванных на матчи против Аргентины и Испании. | soccernews.ru