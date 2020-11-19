Черчесов считает правильным невызов Дзюбы в сборную России, несмотря на провал в ноябрьских матчах
Наставник сборной России Станислав Черчесов дал понять, что не жалеет о своём решении исключить нападающего "Зенита" Артёма Дзюбу из состава национальной команды на ноябрьские матчи.
Напомним, что футболист угодил в скандал - видео, на котором он занимается мастурбацией, слили в сеть.
Без своего капитана россияне сыграли вничью с Молдовой (0:0), а также уступили Турции (2:3) и Сербии (0:5).
"Можно ли назвать невызов Дзюбы ошибкой? Зачем возвращаться к вопросу, который мы закрыли? Дзюба добавляет много чего в игре, но его по причинам известным нет. Думаю, это было правильное решение", - сказал Черчесов.
Не пропустите: Черчесов объяснил замену Гильерме в перерыве матча с Сербией. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Реал" назвал "Эвертону" цену на Иско
-
РФС не собирается увольнять Черчесова с поста тренера сборной России
-
Кепа готов покинуть "Челси"
-
Шнуров сочинил матерный стих о матче России с Сербией
-
Умер рекордсмен чемпионата Нидерландов по числу сыгранных матчей
-
Стала известна причина неучастия Соболева в матче Сербия - Россия
-
Сборная России выдала худшую безвыигрышную серию после ЧМ-2018
-
Тренер сборной Сербии прокомментировал победу над Россией
-
Жирков провёл 100-й матч за сборную России
-
У сборной Италии лучшая беспроигрышная серия за 14 лет
-
Черчесов считает правильным невызов Дзюбы в сборную России, несмотря на провал в ноябрьских матчах
-
Холанд - лучший бомбардир завершившегося розыгрыша Лиги Наций
-
Уткин пошутил об игре сборной России без Дзюбы
-
Джикия извинился за разгромное поражение от сборной Сербии
-
Черчесов объяснил замену Гильерме в перерыве матча с Сербией
-
Главные новости дня: 18 ноября
-
Позор России и спасение Сербии, успехи Бельгии и Италии: все результаты Лиги Наций 18 ноября
-
Россия опустилась в третью корзину жеребьевки ЧМ-2022
-
Черчесов высказался о возможной отставке после поражения от Сербии
-
Австрия, Чехия и Уэльс вышли в Лигу А