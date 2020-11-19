Черчесов считает правильным невызов Дзюбы в сборную России, несмотря на провал в ноябрьских матчах

Наставник сборной России Станислав Черчесов дал понять, что не жалеет о своём решении исключить нападающего "Зенита" Артёма Дзюбу из состава национальной команды на ноябрьские матчи.

Напомним, что футболист угодил в скандал - видео, на котором он занимается мастурбацией, слили в сеть.

Без своего капитана россияне сыграли вничью с Молдовой (0:0), а также уступили Турции (2:3) и Сербии (0:5).

"Можно ли назвать невызов Дзюбы ошибкой? Зачем возвращаться к вопросу, который мы закрыли? Дзюба добавляет много чего в игре, но его по причинам известным нет. Думаю, это было правильное решение", - сказал Черчесов.

Не пропустите: Черчесов объяснил замену Гильерме в перерыве матча с Сербией. | http://soccernews.ru