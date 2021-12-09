Черчесов сделал прогноз на матч "Легия" - "Спартак"

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от игры 6-го тура группового этапа Лиги Европы между "Легией" и "Спартаком".

"На бумаге, наверное, сильнее всё-таки "Спартак". В чемпионате они получше идут, в Лиге Европы важные матчи с "Наполи" выиграли, с "Лестером" в последней игре сыграли хорошо. Я был на матче в Москве, понятно, что "Легия" победила на последней минуте, что "Спартак" не заслуживал поражения, но такие игры бывают. И матч в Варшаве будет совсем другого качества и накала. Убеждён, что стадион будет полный, а "Легия" - другой, нежели в Москве. Так что будет непростой матч для спартаковцев.

За кого буду болеть? Можно ответить политически? За красивый футбол, пусть победит сильнейший. Всем болельщикам "Легии" большой привет от меня. Раз любят и вспоминают, значит, наследили мы там в хорошем понимании этого слова.

Мой прогноз? Не люблю этого делать, потому что в этой группе и розыгрыше Лиги Европы мы увидели, сколько было игр и результатов, которые сложно предсказать. Никто не предсказывал, что "Легия" сможет выиграть у "Лестера", что "Спартак" дважды обыграет "Наполи". Надеемся, что "Спартак" будет хорошо играть, а победит пусть сильнейший. Всё же я работал в обоих клубах, в "Легии" выигрывал титулы", - сказал Черчесов.

"Легия" примет "Спартак" сегодня, 9 декабря. Матч в Варшаве стартует в 20:45 по московскому времени. Обе команды претендуют на выход в плей-офф Лиги Европы.

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