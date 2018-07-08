Черчесов сделал важное заявление по итогам выступления сборной России на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выступление команды на Чемпионате Мира–2018.

"К сожалению, сказку мы не сделали былью. Всё-таки был шанс пройти дальше. Но можно сказать, что мы сделали большой качественный скачок в нашем развитии. Чемпионат Мира для нас прошёл на очень хорошем уровне. Понятно, что обидно вылетать, но так бывает.

С ума сходить не надо, всё-таки это футбол, это эмоции. Надо всё спокойно пережить, сделать анализ, выводы и двигаться дальше", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

Напомним, что на ЧМ-2018 Россия дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

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