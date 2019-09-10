Черчесов сделал заявление о победе сборной России над Казахстаном
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от победы команды над Казахстаном (1:0) в матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
"Победили – забыть, завтра посмотреть и потом проанализировать. Не знаю, вы сверху смотрели, мы свою работу делали и все равно сделали то, что хотели. Команда играла, была правильно расставлена, единственное, не было последнего паса в завершающей стадии и завершающего удара. Ни о какой недооценке речи не было. Мы знали, что играем с хорошей командой, им очки тоже не дарили, у них новый тренер, виден его почерк, там тоже происходят замены, все надо было учитывать", - приводят слова Черчесова российские СМИ.
После шести туров Россия занимает второе место в турнирной таблице группы I, набрав 15 очков. Для гарантированного выхода в финальную стадию Евро-2020 россиянам необходимо набрать четыре очка в четырех оставшихся матчах.
В следующем матче россияне сыграют со сборной Шотландии. Встреча пройдет в Москве 10 октября.
Не пропустите: Сборная Россия выдала рекордную серию при Черчесове. | http://soccernews.ru
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