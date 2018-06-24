Черчесов сделал заявление о сопернике сборной России по плей-офф ЧМ-2018

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Черчесов сделал заявление о сопернике сборной России по плей-офф ЧМ-2018
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что ему не важно, с кем играть в 1/8 финала Чемпионата Мира-2018.

"У нас никаких предпочтений нет. Потому что не имеем права и не можем решить – они играют после нас. С обеими командами мы играли. Обе игры были хорошего уровня, и в той, и в другой мы выглядели достойно (С Португалией -  0:1 на Кубке Конфедераций, С Испанией - 3:3 в товарищеском матче). Знаем наших соперников. Как футбольный бог рассудит, так и будет. У нас самих завтра игра, и о другом матче мы еще не задумывались", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

После двух туров Россия лидирует в группе А и в третьем туре сыграет матч за первое место с Уругваем. Поединок состоится 25 июня в Самаре в 17.00 по московскому времени.

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