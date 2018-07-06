Черчесов сделал заявление перед матчем 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Чемпионата Мира-2018 с Хорватией.

"Я разглагольствовать и распространяться не буду, рассказывать, что будем делать. Сегодня у нас будет теория, но, конечно, Хорватия отличается от Испании, и мы это учтём.

Что касается меня, говорю как есть, стараюсь не читать прессы, не смотреть ТВ. Игра с Испанией - хорошая история для нас и для страны. Но мы смотрим дальше. Нам эйфории поддаваться не надо, потому что турнир продолжается. Смотрите, более классные команды уже на родине. Так что мы готовимся очень серьёзно", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

"У нас есть время до матча, чтобы понять, кто сможет играть. Но сегодня все тренировались — кто-то больше, кто-то меньше. Нам надо сделать выводы ещё по всему. Игроки сборной Хорватии играют в топ-клубах, мы всех знаем и готовимся", - добавил тренер.

Напомним, что матч Россия - Хорватия состоится 7 июля и начнется в 21:00 мск.

Не пропустите: Российские банки списали долг крупнейшей хорватской компании перед матчем Россия - Хорватия. | http://soccernews.ru