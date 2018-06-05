Черчесов сделал заявление по игре сборной России в матче с Турцией



Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ничейный результат в матче с Турцией (1:1).

"Ну, не хватало... кстати, если сравнить игру с австрийцами и сегодняшнюю, единственное, в чем эти игры можно сопоставить – ни там, ни тут не было качественной последней передачи.

Сегодня, мы, естественно, намного агрессивнее играли, намного быстрее мяч передвигали, были компактнее, качественнее, свежее, идеи были неплохие.

Думаю, что волноваться никому не надо, потому что сегодня еще пятое число, а игра у нас 14-го в 18.00, если мне память не изменяет. До 14-го еще достаточно времени, поэтому, если вы обратили внимание, сборная – это команда, как и везде, есть конкуренция, не надо забывать, в какой форме находится определенный футболист в тот или иной день", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

"Поэтому мы и стараемся всю обойму задействовать. Не потому что мы экспериментируем, а потому что, если вы посмотрите, футболисты многие сыграли 13-го мая последний матч. Сегодня у нас уже 5-е, если бы они и сегодня у нас пару минут не получили, то 14-го был бы месяц без игровой практики.

Опять же, результат и игру нужно показывать соответствующие, но мы делаем вещи, которые не ломают игру, а которые держат футболистов в хорошем тонусе", – добавил тренер российской сборной.

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