Черчесов сделал заявление после матча Россия - Турция

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над Турцией (2:0) в матче группового этапа Лиги наций.

"Что касается сборной Турции, мы знали, что нельзя с ними начинать матч слишком монотонно. Сразу пошли в атаку, оказывали прессинг. Захватили инициативу и в итоге забили гол. Потом играли хоть и не по счету, но турки начали открываться. То, что мы знали, то мы и увидели", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

Благодаря этой победе Россия упрочила свое лидерство во второй группе дивизиона В Лиги наций. Следующий матч россияне проведут в гостях против Швеции 20 ноября.

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