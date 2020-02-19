Черчесов, Семак и Тимощук присутствовали на матче "Рубин" - "Кайрат"

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Черчесов, Семак и Тимощук присутствовали на матче "Рубин" - "Кайрат"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, наставник "Зенита" Сергей Семак и Анатолий Тимощук присутствовали на контрольном матче "Рубин" - "Кайрат" (2:3).

У российского клуба отличились Зурико Давиташвили и Оливер Абильдгор.

А еще: "Рубин" готов заключить контракт с игроком "Урала" Меркуловым| http://soccernews.ru 
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