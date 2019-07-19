Черчесов сфотографировался с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию



Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился совместной фотографией с фигуристкой Алиной Загитовой.

"С фигуристкой Алиной Загитовой", - написал Черчесов в своем Instagram.

Тренер и фигуристка сфотографировались 20 июня перед "Прямой линией" с президентом России Владимиром Путиным.

17-летняя Загитова чемпионкой Олимпийских игр-2018, чемпионкой мира-2019 и чемпионкой Европы-2018.

После четырех туров в отборочном турнире чемпионата Европы-2020 сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы I. Следующий матч россияне проведут 6 сентября на выезде с Шотландией.

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