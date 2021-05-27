Черчесов сказал сроки восстановления травмированных игроков сборной России

Теги россиястанислав черчесовалександр соболевмарио фернандес

Черчесов сказал сроки восстановления травмированных игроков сборной РоссииФото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал травмы игроков национальной команды.

— Сезон длинный, есть игроки, у которых, что-то побаливает или потягивает, — отметил Черчесов. — Чтобы не усугубить мы даем паузу. Марио через 2-3 дня будет в строю. Соболев утром тренировался, с ним все нормально.

— Как ориентироваться на товарищеский матч с Польшей?

— Любой контрольный матч под флагом сборной хочется выиграть. Но специально мы ни к полякам, ни к болгарам не готовимся. Через эти игры мы готовимся к Бельгии.

Товарищеский матч Польша — Россия состоится 1 июня. Начало в 21.45 по московскому времени.

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