Черчесов: "Смолов на пару процентов впереди Кокорина"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о выборе нападающих для команды на примере Фёдора Смолова и Александра Кокорина.
"Такая головная боль для любого тренера за счастье. Подобные дилеммы есть и у других сборных: Месси и Дибала в сборной Аргентины тоже вместе не играют. И двух топ-вратарей одновременно в ворота не поставишь. Так же и у нас. Понятно, что Смолов играл больше и выступал на Кубке конфедераций. Он лучший бомбардир даже чисто арифметически. На пару процентов он впереди Кокорина. Но если вы заметили, последние 25-30 минут в матче с Испанией, а также в октябрьских играх с Кореей и Ираном мы играли по схеме с двумя форвардами. Стараемся с помощью контрольных матчей понять, как нам играть в той или иной ситуации. Попробовали и в четыре защитника, и в два нападающих", — рассказал Черчесов.
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