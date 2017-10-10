Черчесов: "Смолов взял на себя роль заводилы"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему он доверил капитанскую повязку нападающему Федору Смолову в товарищеском матче против Ирана (1:1).

"У нас три вице-капитана – Глушаков, Самедов, Смолов. Это было еще на Кубке конфедераций. Время идет. В первом тайме была инертная игра, но во втором, после того, как мы пропустили, он был одним из тех, кто взял на себя функции заводилы. Понятно, что он хотел забить. Не хотел его менять, но надо было выпускать чуть другого плана игрока. Заболотный лучше играет головой, да и была необходима свежесть", - приводит слова Черчесова официальный сайт РФС.

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