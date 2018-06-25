Черчесов собирается сделать три замены в стартовом составе сборной России на матч с Уругваем

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов собирается сделать три замены в стартовом составе команды на матч третьего тура группового этапа ЧМ-2018 против Уругвая.

"Если ничего не случится и Черчесов не передумает, то в сегодняшнем составе будет три изменения. По крайне мере, тренер так планировал вчера. Жирков, Фернандес, Головин не сыграют. По разным причинам. Думаю, есть опасения, что Головин получит вторую жёлтую карточку на турнире. Вместо них должны сыграть Смольников, Кудряшов и Алексей Миранчук. Всё логично и по позициям. Но для меня главный вопрос - выйдет ли ещё в основе на турнире Фёдор Смолов" - написал в своём телеграм-канале известный российский инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян.

Напомним, что матч Уругвай - Россия состоится сегодня в 17:00 по московскому времени.

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