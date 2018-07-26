Главный тренер сборной России Станислав Черчесов согласовал условия нового контракта с РФС, информирует Чемпионат.

По сведениям источника, новое соглашение 54-летнего специалиста с Российским футбольным союзом будет рассчитано на два года с возможностью его продления еще на 24 месяца. Официальное подписание трудового договора между сторонами состоится уже в ближайшие дни.

Черчесов возглавил сборную России летом 2016-го года. Под его руководством команда добилась своего наивысшего успеха на Чемпионатах Мира, выйдя в полуфинал домашнего мундиаля.

Напомним, в сборной России приняли окончательное решение по Черчесову. | soccernews.ru