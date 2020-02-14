Черчесов: "Спасибо Рейнгольду за критику. То, что он делал, достойно большого уважения"

Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о ветеране "Спартака" Валерие Рейнгольде, с которым прощаются сегодня.

Напомним, что легендарный игрок "красно-белых" скончался во вторник в возрасте 77 лет. Ему стало плохо во время турнира, посвящённого 110-й годовщине со дня рождения Владимира Степанова. Мужчину экстренно госпитализировали, однако врачи оказались бессильны.

"Сложно находить слова в такой день. Мы, более молодое поколение, не пересекались с ним на поле, но он вызывал у нас большое уважение. Его критические стрелы попадали точно в цель. Любое его слово заставляло задуматься над тем, что мы делаем. Спасибо ему за критику. Ушёл наш соратник, спартаковец. То, что делал Рейнгольд, достойно большого уважения, наша задача - продолжать заложенные им традиции", - сказал Черчесов.

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