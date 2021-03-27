Черчесов сравнялся с Хиддинком по победам во главе сборной России

Теги россиястанислав черчесовстатистикагус хиддинк

Черчесов сравнялся с Хиддинком по победам во главе сборной России Фото: © РФС / Константин Рыбин

Сборная России одержала победу над Словенией (2:1) в рамках отбора на ЧМ-2022.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", сборная под руководством Станислава Черчесова одержала 22-ю победу в 51-й игре.

Таким образом, Черчесов догнал Гуса Хиддинка по количеству побед во главе сборной. Голландец возглавлял россиян с 2006 по 2010 год и провел с командой 39 игр.

Рекордсменом по этому показателю остается Олег Романцев, при котором было выиграно 36 матчей из 60.

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