Черчесов сравнялся с Хиддинком по победам во главе сборной России
Фото: © РФС / Константин Рыбин
Сборная России одержала победу над Словенией (2:1) в рамках отбора на ЧМ-2022.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", сборная под руководством Станислава Черчесова одержала 22-ю победу в 51-й игре.
Таким образом, Черчесов догнал Гуса Хиддинка по количеству побед во главе сборной. Голландец возглавлял россиян с 2006 по 2010 год и провел с командой 39 игр.
Рекордсменом по этому показателю остается Олег Романцев, при котором было выиграно 36 матчей из 60.
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