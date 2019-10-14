Черчесов сравнялся с Капелло по числу побед в качестве тренера сборной

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Черчесов сравнялся с Капелло по числу побед в качестве тренера сборной

В игре квалификации Евро-2020 сборная России с крупным счетом победила Кипр (5:0).

Сообщается, что это 17-я победа сборной в 39 играх под руководством Станислава Черчесова. Таким образом, Черчесов сравнялся по числу побед с Фабио Капелло, который руководил командой 33 матча.

Также Черчесов догнал Гуса Хиддинка по количеству игр со сборной.

Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года. Летом 2018 года с тренером было заключено новое соглашение по схеме "2+2".

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