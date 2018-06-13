Черчесов: "Стали на порядок свежее"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии своих подопечных перед стартовым матчем Чемпионата Мира.

"Мы провели работу в Австрии. Выходим на определенный уровень. Это уже видно. В игре с Турцией проблески были. Тренировки показали, что мы на порядок стали свежее. Другое качество тренировок. Что касается Игнашевича, то он всегда был с нами. Из виду не упускали. Рады, что он - с нами. Это реальная боевая единица, которая объединяет команду и в раздевалке, и на поле", - цитирует 54-летнего специалиста Чемпионат.

Напомним, Черчесов высказался о проблемах сборной Аргентины. | soccernews.ru