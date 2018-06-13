Черчесов: "Стали на порядок свежее"

Теги россиястанислав черчесов

Черчесов: "Стали на порядок свежее"Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии своих подопечных перед стартовым матчем Чемпионата Мира.

"Мы провели работу в Австрии. Выходим на определенный уровень. Это уже видно. В игре с Турцией проблески были. Тренировки показали, что мы на порядок стали свежее. Другое качество тренировок. Что касается Игнашевича, то он всегда был с нами. Из виду не упускали. Рады, что он - с нами. Это реальная боевая единица, которая объединяет команду и в раздевалке, и на поле", - цитирует 54-летнего специалиста Чемпионат.

Напомним, Черчесов высказался о проблемах сборной Аргентины. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Россия выдала лучший старт ЧМ для хозяев за последние 84 года

Россия выдала лучший старт ЧМ для хозяев за последние 84 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 0 0
2 Саудовская Аравия 0 0
3 Египет 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Португалия 0 0
2 Испания 0 0
3 Марокко 0 0
4 Иран 0 0
Группа C М О
1 Франция 0 0
2 Австралия 0 0
3 Перу 0 0
4 Дания 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Исландия 0 0
3 Хорватия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Швейцария 0 0
3 Коста-Рика 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Мексика 0 0
3 Швеция 0 0
4 Южная Корея 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Панама 0 0
3 Тунис 0 0
4 Англия 0 0
Группа H М О
1 Польша 0 0
2 Сенегал 0 0
3 Колумбия 0 0
4 Япония 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов